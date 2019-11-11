Асад заявил, что Сирия никогда не применяла химическое оружие

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад вновь назвал обвинения в применении Сирией химического оружия необоснованными. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT в понедельник.

"Это было только обвинение. Никогда сирийская армия не использовала химическое оружие", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста RT о применении химического оружия в районах страны 4 апреля 2017 года.

Президент отметил, что даже если бы сирийская армия обладала химическим оружием, использовать его тогда было бы нелогично. "Это [использование химоружия] не рационально, это пустая история. Нам это не нужно. Использование химического оружия произошло, когда мы побеждали, а не когда проигрывали", - добавил Асад.

По мнению Асада, этот инцидент существовал только в воображении Запада и нужен был для нападения на Сирию. "Они не представили никаких существенных доказательств, и было много отчетов, которые опровергали эти сообщения, эти обвинения", - отметил сирийский лидер.

Западные страны неоднократно обвиняли Дамаск в применении химоружия в ходе гражданской войны, хотя еще в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полном уничтожении задекларированных запасов сирийского химического оружия. После одного из таких заявлений, касавшихся событий в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 году, ВМС США нанесли ракетные удары по военному аэродрому "Шайрат" в провинции Хомс. Москва много раз указывала на то, что заявления о применении Дамаском химоружия голословны.