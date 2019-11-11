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Кризис в Сирии

"Врачи без границ" опровергли сообщения о гибели своего сотрудника в Сирии

В организации сообщили, что под обстрел попали сотрудники другой гуманитарной миссии

ТАСС, 11 ноября. Международная медицинская организация "Врачи без границ" опровергла информацию о гибели своего сотрудника в Сирии при обстреле со стороны турецкой армии. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе организации.

"Эта информация ошибочна, под обстрел попали сотрудники другой гуманитарной организации", - пояснила агентству пресс-секретарь представительства организации в России. Она не уточнила, о сотрудниках какой именно гуманитарной миссии идет речь.

3 ноября курдское агентство Firat сообщило, что артиллерия турецкой армии открыла огонь по пограничным селениям Рашидия и Эль-Касимия на северо-западе сирийской провинции Хасеке, в результате чего погиб таиландский медик, работавший в составе миссии международной организации "Врачи без границ".

Теги
СирияКризис в Сирии
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