Партия Курца вступит с "Зелеными" в переговоры по формированию кабмина Австрии

ВЕНА, 11 ноября. /ТАСС/. Консервативная Австрийская народная партия (АНП) решила вступить в практическую часть переговоров по вопросу создания коалиционного правительства Австрии с партией "Зеленые". Об этом сообщил в понедельник лидер АНП Себастьян Курц, которому после парламентских выборов президент Александер Ван дер Беллен поручил сформировать кабинет министров Австрии.

"Мы решили начать переговоры с "Зелеными", - сказал Курц журналистам на пресс-конференции в Вене. - Приглашаем "Зеленых" к коалиционным переговорам".

В воскресенье лидер "Зеленых" Вернер Коглер заявил, что его партия готова к коалиционным переговорам с АНП.

Курц ранее заявлял, что его партия может вступить в правительственные переговоры с "Зелеными", если на стадии консультаций им удастся решить разногласия по существенным вопросам. Прежний партнер по коалиции АНП - Австрийская партия свободы (АПС) - самоустранился от коалиционных переговоров из-за неутешительных итогов выборов. Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) и "Новая Австрия" не рассматриваются АНП в качестве партнера по правительству из-за коренных разногласий.

Формирование кабинета

В начале октября Курц получил мандат на формирование нового правительства республики после победы его партии на досрочных парламентских выборах. Работа по формированию кабинета может продлиться до католического Рождества, 25 декабря. Переходное правительство во главе с первой женщиной - канцлером Австрии Бригитте Бирляйн продолжает исполнять обязанности до создания нового кабмина.

Правительство в Австрии на протяжении большей части современной истории республики формируется из двух политических сил по принципу старшего и младшего партнера по коалиции. Ни одной партии еще не удавалось набрать подавляющего большинства голосов на выборах для единоличного формирования кабинета.

Курц сможет считаться канцлером только после приведения к присяге его правительства, состав которого еще должен будет утвердить глава государства. Конкретных сроков образования правительства в конституции Австрии не прописано, и переговоры могут длиться достаточно долго. В среднем до формирования кабинета проходит около 60 дней. К примеру, после выборов 2017 года до приведения министров к присяге прошло ровно два месяца.

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии прошли 29 сентября. Явка на выборах составила 75,6% избирателей. АНП победила с 37,5% голосов, СДПА заняла второе место с 21,2% голосов, на третьем месте - АПС с 16,2% голосов, далее следуют "Зеленые" с 13,9% голосов и либеральная партия "Новая Австрия" с 8,1% голосов. Федеральная избирательная комиссия утвердила итоги выборов 16 октября.