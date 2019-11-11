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Приговор организаторам референдума в Каталонии

Сторонники независимости Каталонии заблокировали дорогу на границе с Францией

Организатором митинга стало движение "Демократическое цунами"

МАДРИД, 11 ноября. /ТАСС/. Сторонники независимости Каталонии устроили в понедельник акцию протеста рядом с границей между Испанией и Францией. Об этом сообщила в Twitter служба дорожного движения региона.

Как отметили каталонские власти, трасса АР7 "перекрыта в районе [муниципалитета] Ла-Жункера из-за манифестации". Организатором митинга стало сепаратистское движение "Демократическое цунами", которое призвало сторонников независимости заблокировать дорогу на границе.

Ранее эта группа обещала устроить протесты с 11 по 13 ноября после внеочередных всеобщих выборов в Испании.

С 14 октября в разных городах Каталонии прошли многочисленные демонстрации. Поводом для их проведения стал вердикт Верховного суда Испании, который приговорил каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости, к тюремному заключению на срок до 13 лет.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

Теги
ИспанияФранцияПриговор организаторам референдума в Каталонии
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