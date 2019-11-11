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Нагорно-карабахский конфликт

В Армении заявили, что ценят роль России в урегулировании нагорнокарабахского конфликта

По словам главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна, у Еревана и Москвы достаточно активная повестка и на многосторонних площадках - глобальных и региональных

ЕРЕВАН, 11 ноября. /ТАСС/. Ереван высоко ценит посредническую роль России как сопредседателя минской группы ОБСЕ в процессе урегулирования нагорнокарабахского конфликта. Об этом заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в ходе встречи в Ереване с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"У нас сегодня достаточно широкая повестка - и по вопросам наших двусторонних отношений, и по вопросам регионального значения. Роль России как сопредседателя минской группы ОБСЕ была и остается для нас очень и очень важной. Мы довольно тесно работаем с сопредседателями над поиском путей урегулирования нагорнокарабахского конфликта", - приводит в понедельник слова Мнацаканяна пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

По словам главы МИД Армении, у Еревана и Москвы достаточно активная повестка и на многосторонних площадках - глобальных и региональных. "Я очень рад, что у нас будет возможность просканировать весь спектр наших двусторонних отношений и вычертить те шаги, которые мы намерены предпринять для дальнейшей совместной работы", - добавил министр иностранных дел республики.

Теги
АрменияРоссияНагорно-карабахский конфликт
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