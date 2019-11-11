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Военная операция Турции на севере Сирии

В Турции заявили, что проводят четвертое совместное с Россией патрулирование в Сирии

Патрулирование проходит в районе Дербасия к востоку от Евфрата

АНКАРА, 11 ноября. /ТАСС/. Россия и Турция приступили в понедельник к четвертому совместному наземному патрулированию на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

"В рамках соглашения, достигнутого с Российской Федерацией в Сочи 22 октября 2019 года, в районе Дербасия к востоку от [реки] Евфрат началось четвертое наземное патрулирование с участием военных подразделений Турции и России при участии беспилотников", - отмечается в коммюнике оборонного ведомства.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы.

Первое совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат в Сирии прошло 1 ноября в районе Камышлы, второе - 5 ноября в районе Айн-эль-Араб, третье - 8 ноября между населенными пунктами Камышлы и Эль-Маликия.

Теги
СирияТурцияРоссияВоенная операция Турции на севере Сирии
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