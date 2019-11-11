Тимошенко считает, что эта неделя в Раде станет самой трагической в ее истории

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Эта сессионная неделя Верховной рады будет самой трагической в истории Украины, если депутаты одобрят законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения. Такое заявление в понедельник сделала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Я думаю, что эта сессионная неделя может войти в историю Украины как одна из самых трагических недель работы Верховной рады. Она может привести к таким последствиям, которые мы никак не сможем отыграть назад - распродаже с молотка сельскохозяйственной земли Украины", - сказала она на заседании согласительного совета Рады.

Тимошенко напомнила, что речь идет "о 72% украинской территории, о последнем, по сути, богатстве, которое осталось на Украине". "Кроме того, законопроект предусматривает, что земля будет продаваться в том числе иностранцам, будет продаваться пластами по 200 тыс. гектаров в одни руки - продолжила она. - Это говорит о том, что уже подготовлено создание большой олигархической модели присвоения сельскохозяйственной земли, где несколько корпораций смогут владеть Украиной".

В Верховной раде группой депутатов от "Слуги народа" зарегистрирован проект закона о земле, которым отменяется мораторий на ее продажу. Украинские парламентарии намерены его рассмотреть уже во вторник, несмотря на то, что парламентские слушания по этому вопросу назначены на 4 декабря.

В понедельник украинские аграрии в 13 областях перекрыли 17 магистральных дорог. Люди требуют отмены земельной реформы.