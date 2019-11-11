Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Тимошенко считает, что эта неделя в Раде станет самой трагической в ее истории

Она заявила, что сессионная неделя может привести к "распродаже с молотка сельскохозяйственной земли Украины"

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Эта сессионная неделя Верховной рады будет самой трагической в истории Украины, если депутаты одобрят законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения. Такое заявление в понедельник сделала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Я думаю, что эта сессионная неделя может войти в историю Украины как одна из самых трагических недель работы Верховной рады. Она может привести к таким последствиям, которые мы никак не сможем отыграть назад - распродаже с молотка сельскохозяйственной земли Украины", - сказала она на заседании согласительного совета Рады.

Тимошенко напомнила, что речь идет "о 72% украинской территории, о последнем, по сути, богатстве, которое осталось на Украине". "Кроме того, законопроект предусматривает, что земля будет продаваться в том числе иностранцам, будет продаваться пластами по 200 тыс. гектаров в одни руки - продолжила она. - Это говорит о том, что уже подготовлено создание большой олигархической модели присвоения сельскохозяйственной земли, где несколько корпораций смогут владеть Украиной".

В Верховной раде группой депутатов от "Слуги народа" зарегистрирован проект закона о земле, которым отменяется мораторий на ее продажу. Украинские парламентарии намерены его рассмотреть уже во вторник, несмотря на то, что парламентские слушания по этому вопросу назначены на 4 декабря.

В понедельник украинские аграрии в 13 областях перекрыли 17 магистральных дорог. Люди требуют отмены земельной реформы.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеТимошенко, Юлия Владимировна
Реклама на ТАСС
Гана стала 16-й страной, отозвавшей признание независимости Косова
Правительство Ганы считает, что решение признать независимость Косова и Метохии было преждевременным
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС