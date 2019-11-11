В Берлине отставку Моралеса считают важным шагом к урегулированию в Боливии

БЕРЛИН, 11 ноября. /ТАСС/. Германия считает, что решение Эво Моралеса объявить об отставке с поста президента Боливии ускорит процесс урегулирования в стране. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Своей отставкой президент Моралес открыл путь к перевыборам, мы считаем это важным шагом на пути к мирному решению", - сказал он. По словам Зайберта, в Боливии после недавних выборов начался "тяжелый кризис", Берлин "обеспокоен событиями последних недель".