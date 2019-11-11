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В Берлине отставку Моралеса считают важным шагом к урегулированию в Боливии

Своим решением экс-президент Боливии открыл путь к перевыборам, отметили в МИД ФРГ

БЕРЛИН, 11 ноября. /ТАСС/. Германия считает, что решение Эво Моралеса объявить об отставке с поста президента Боливии ускорит процесс урегулирования в стране. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

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"Своей отставкой президент Моралес открыл путь к перевыборам, мы считаем это важным шагом на пути к мирному решению", - сказал он. По словам Зайберта, в Боливии после недавних выборов начался "тяжелый кризис", Берлин "обеспокоен событиями последних недель".

Теги
Моралес, ЭвоБоливияГермания
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