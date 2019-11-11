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Соцпартия Испании не намерена создавать "большой коалиции" с консерваторами

ИСРП не заинтересована в новых выборах, добавили в партии
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В Испании завершились внеочередные парламентские выборы

МАДРИД, 11 ноября. /ТАСС/. Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) исполняющего обязанности председателя правительства Педро Санчеса не собирается создавать коалицию с консервативной Народной партией (НП) по итогам внеочередных выборов.

Об этом заявил в понедельник представитель ИСРП, и.о. министра развития королевства, Хосе Луис Абалос.

"Я хочу, чтобы было ясно: мы не заинтересованы в новых выборах", - заверил он. "Мы не будем делать ставку на правительство большой коалиции с правыми, которые не берут на себя ответственность", - добавил представитель соцпартии.

Теги
ИспанияСанчес, Педро
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