Партия Brexit не будет противостоять консерваторам в 317 округах

ТАСС, 11 ноября. Лидер Партии Brexit Найджел Фараж заявил, что представители возглавляемой им политической силы на досрочных всеобщих парламентских выборах не будут противостоять кандидатам от Консервативной партии, которые одержали победу в 317 избирательных округах на выборах в 2017 году. Об этом он заявил в понедельник в городе Хартлпул, информирует вещательная корпорации Би-би-си .

"В некотором смысле у нас сейчас есть альянс сторонников выхода [страны из Евросоюза]. Мы приняли решение поставить интересы страны выше партийных и дать бой лейбористам", - сказал он, подчеркнув, что кандидаты в депутаты от Партии Brexit будут противостоять также представителям других партий, которые препятствуют выходу Великобритании из ЕС.

Фараж приветствовал обязательство премьер-министра Бориса Джонсона не продлевать переходный период Brexit после 2020 года и вести переговоры по вопросу заключения улучшенной сделки о свободной торговле на основе существующего соглашения ЕС с Канадой.

С помощью досрочных выборов, которые были назначены на 12 декабря, Джонсон намерен вывести из тупика процесс согласования сделки о Brexit. Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, а затем и на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку. Сменивший ее Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit - до 31 января 2020 года. ЕС предоставил ее Лондону.

Преимущество тори над лейбористами, согласно различным опросам общественного мнения, составляет от 7% до 17%. Впрочем, как предупреждают эксперты, этого может не хватить премьеру, чтобы гарантировать своей партии более половины из 650 мест в Палате общин.