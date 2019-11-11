Парламент ДНР одобрил зеркальные меры в случае ввода Киевом Нацгвардии в Петровское

ДОНЕЦК, 11 ноября. /ТАСС/. Парламент Донецкой народной республики (ДНР) принял в понедельник постановление, согласно которому республика введет подразделения Министерства внутренних дел в район разведения сил у села Петровское в случае, если власти Киева введут силы полиции и Национальной гвардии в этот район. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей (ДАН).

На экстренном заседании Народного совета ДНР все 88 присутствующих в зале заседаний законодателей проголосовали за принятие постановления "Об обеспечении безопасности Донецкой народной республики на участках разведения сил и средств".

"В случае нарушения пункта 8 Рамочного решения от 21 сентября 2016 года посредством ввода на демилитаризованный участок в районе Петровского контингента Национальной полиции, Национальной гвардии Украины в зону разведения сил и средств симметрично будут введены подразделения МВД ДНР", - заявил, представляя депутатам документ, председатель комитета парламента по безопасности и обороне Виталий Кравец.

Постановление гласит, что в случае введения подразделений МВД Украины в Петровское дальнейшее разведение сил и средств между Донецком и Киевом на новых участках станет неосуществимым до их вывода из этого района.

Населенный пункт Петровское стал третьим и последним пилотным участком, где закончился отвод сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Ранее войска были разведены у Золотого и Станицы Луганской. Отвод сил на линии соприкосновения в Донбассе является условием для проведения саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), где планируется обсудить дальнейшие шаги по урегулировании конфликта в регионе.

Ранее временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что после разведения сил и средств на трех участках в Донбассе туда должны войти сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в пятницу, что ввод украинской полиции и Нацгвардии в район Петровского после вывода оттуда армейских подразделений повлечет зеркальные меры со стороны республики. В тот же день глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что ввод украинской полиции и Нацгвардии на участок разведения сил и средств в районе Золотого сделает невозможным разведение сил на новых участках.