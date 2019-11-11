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Помпео: США и России нужно искать сферы взаимных интересов

В их числе - борьба с терроризмом, заявил госсекретарь США

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. США и России нужно искать сферы взаимных интересов для сотрудничества, среди них может быть борьба с терроризмом. Об этом заявил в понедельник американский госсекретарь Майкл Помпео, выступая в городе Чарлстон (штат Южная Каролина). Его выступление транслировал на своем сайте Госдепартамент.

Помпео подчеркнул, что обеим странам нужно "искать сферы, где они могут сотрудничать". "Когда я был директором ЦРУ (2017-2018 гг. - прим. ТАСС), я работал в тесном сотрудничестве с моим коллегой из российской разведки. Вместе мы сорвали [террористический] заговор в Санкт-Петербурге и спасли жизни россиян и американцев. Мы сотрудничали в деле борьбы с терроризмом, пытаясь спасти жизнь людей, где это возможно", - сказал он, при этом подвергнув критике внешнюю политику России.
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Теги
СШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)
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