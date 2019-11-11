В Южной Осетии снова зафиксировали стрельбу на границе с Грузией

ЦХИНВАЛ, 11 ноября./ТАСС/. Комитет государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии вновь заявил о стрельбе на границе с Грузией с грузинской стороны, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"КГБ Южной Осетии фиксирует усиление тенденции неспровоцированного применения грузинской стороной огнестрельного оружия. В частности, 9 ноября в 20:39 [мск] со стороны района высоты 911.1 (населенный пункт Абано, Грузия) произведено несколько выстрелов из автоматического оружия, 10 ноября в 17:25 со стороны района высоты 911.1 (Абано) - около 15 выстрелов, как одиночных, так и коротких очередей", - сообщили в ведомтсве.

В КГБ отметили, что югоосетинская сторона, используя так горячую линию проинформировала Механизм по превенции и раннему предупреждению инцидентов об имевших место провокациях.