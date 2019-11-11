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Проигравший кандидат на выборах мэра Софии требует пересмотреть итоги голосования

Мая Манолова указала на доказательства о серьезных нарушениях в избирательном процессе

СОФИЯ, 11 ноября. /ТАСС/. Независимый кандидат на пост мэра болгарской столицы Мая Манолова, проигравшая во втором туре выборов 3 ноября, решила в понедельник обжаловать итоги голосования.

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"Мы внесли жалобу на итоги голосования в Софии в городскую избирательную комиссию и предоставили доказательства о серьезных нарушениях в избирательном процессе", - заявила Манолова, которую цитирует Болгарское телеграфное агентство.

Манолова указала, что членами ее предвыборного штаба установлены сотни нарушений: нарушения, связанные со списками избирателей, нарушения при подготовке избирательных протоколов, нарушения, связанные с избирательными бюллетенями и их подсчетом, а также нарушения, связанные с организацией голосования. "Мы считаем, что эти нарушения не должны оставаться без последствий. Те, кто сфальсифицировал выборы, должны быть наказаны", - добавила она.

По итогам состоявшегося 3 ноября второго тура голосования на выборах в местные органы власти Манолова, которую поддержала оппозиционная Болгарская социалистическая партия, получила голоса 45,13% избирателей Софии (189 176 человек). За победителя Йорданку Фандыкову, выдвинутую партией "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), проголосовало 49,98% (209 542 человек).

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Болгария
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