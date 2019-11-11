Лидер крайне правой партии Испании не поддержит правительство социалистов

МАДРИД, 11 ноября. /ТАСС/. Крайне правая партия "Вокс" не поддержит правительство во главе с Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП). Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции лидер крайне правых Сантьяго Абаскаль.

"Это не ответственность "Вокс", испанцы голосовали за нас, чтобы мы были в оппозиции, - сказал он. - Мы будем голосовать против любого правительства ИСРП". "До тех пор, пока мы на национальном уровне не отреагируем на критическое положение дел в Каталонии, мы не сможем решить бедственное положение в социальной сфере в нашей стране", - отметил он.

Лидер партии также прокомментировал отказ в аккредитации для представителей испанского медиа-конгломерата Grupo Prisa на некоторые мероприятия "Вокс". "Это не вето, - уточнил глава политической силы. - Мы принимаем критику, но иногда мы понимаем, что критика вышла за рамки".