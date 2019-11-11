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Резонансный законопроект о рынке земли сняли с повестки заседания Рады

Во фракции "Европейская солидарность" назвали это решение "победой"

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Повестка дня пленарного заседания Верховной рады на вторник, 12 ноября, не содержит проекта о создании рынка земли в стране. Это следует из опубликованного на сайте парламента перечня проектов, которые запланировано рассмотреть во вторник.

Депутат парламента от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил в Facebook, что законопроект о рынке земли был снят с повестки дня, назвав это "победой". "Вопрос рынка земля сняли! Победа! Думаю, что побоялись протестов", - сообщил политик.

Ранее группа депутатов от "Слуги народа" зарегистрировала в парламенте проект закона о земле, которым отменяется мораторий на ее продажу. Украинские парламентарии планировали рассмотреть документ уже во вторник, несмотря на то, что парламентские слушания по этому вопросу назначены на 4 декабря.

В понедельник украинские аграрии в 13 областях перекрыли 17 магистральных дорог с требованием отменить реформу. С критикой законопроекта выступили также украинские политики. Лидер партия "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала возможное принятие законопроекта "одним из наиболее трагических событий в Раде". А глава "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко считает, что утверждение закона вызовет в стране социальный взрыв.

В ответ на критику и протесты президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в законопроект ко второму чтению будет внесена норма, согласно которой покупать землю смогут только украинские граждане и компании, а продажа земли иностранцам будет возможна только по решению, принятому на референдуме.

Теги
УкраинаТимошенко, Юлия ВладимировнаЗеленский, Владимир Александрович
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