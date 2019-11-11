В Берлине назвали основную тему беседы Путина и Меркель

БЕРЛИН, 11 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель поговорила по телефону с президентом России Владимиром Путиным, основной темой беседы была подготовка к саммиту в нормандском формате. Об этом сообщила в понедельник заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"В центре переговоров была подготовка к саммиту в нормандском формате по ситуации на востоке Украины. Стороны обсудили обстановку в Ливии, Сирии, а также ход переговоров по будущему транзиту газа через Украину", - сказала Деммер.

Других подробностей разговора не приводится.

Как заявил в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков, саммит лидеров нормандской четверки (РФ, ФРГ, Франция, Украина) может состояться до конца 2019 года. При этом он опроверг сообщения о том, что встреча может состояться 24 или 26 ноября.