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В Берлине назвали основную тему беседы Путина и Меркель

В центре разговора лидеров России и Германии была подготовка к саммиту в нормандском формате, указали в кабмине ФРГ

БЕРЛИН, 11 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель поговорила по телефону с президентом России Владимиром Путиным, основной темой беседы была подготовка к саммиту в нормандском формате. Об этом сообщила в понедельник заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

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"В центре переговоров была подготовка к саммиту в нормандском формате по ситуации на востоке Украины. Стороны обсудили обстановку в Ливии, Сирии, а также ход переговоров по будущему транзиту газа через Украину", - сказала Деммер.

Других подробностей разговора не приводится.

Как заявил в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков, саммит лидеров нормандской четверки (РФ, ФРГ, Франция, Украина) может состояться до конца 2019 года. При этом он опроверг сообщения о том, что встреча может состояться 24 или 26 ноября.

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Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичУкраинаГерманияРоссияЛивияКризис в СирииЛивия: исламисты против армииКризис на УкраинеУшаков, Юрий Викторович
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