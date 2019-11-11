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Депутат Рады: сын Джозефа Байдена получал деньги от Burisma через компанию-посредника

Речь идет о почти $4,9 млн убытков бюджету Украины, утверждает Андрей Деркач

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер получал средства от украинской нефтегазовой компании Burisma через компанию-посредника Rosemont Seneca Boa. Об этом заявил в видеоблоге в Facebook внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач.

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"Представляю новые факты международной коррупции, в которой задействованы высшие должностные лица Украины и США. Речь идет о почти $4,9 млн убытков бюджету нашей страны", - заявил политик со ссылкой на материалы журналистского расследования. Деркач напомнил, что Хантер Байден, а также его бизнес-партнер Девон Арчер (владелец компании Rosemont Seneca Boa) входили в совет директоров Burisma.

"Именно через эту компанию-прокладку Хантер Байден получал деньги от Burisma. Согласно банковской выписке, с мая 2014 по октябрь 2015 компания Burisma перечислила компании Rosemont $4 млн 817 тыс., а Rosemont перечислила уже на счета Байдена вознаграждение в размере $871 тыс.", - заявил депутат, ссылаясь на банковские выписки Morgan Stanley.

Деркач отметил, что ранее подразделение финансовой разведки Латвии передало Генпрокуратуре и Госфинмониторингу Украины материалы о том, что Хантер Байден может быть причастен к коррупционным схемам. Политик сообщил, что, по его данным, общее количество средств, перечисленных Burisma в пользу двух компаний-посредников, а также Хантера Байдена составляет не менее $16,5 млн.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)
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