Иран продолжит каждые 60 дней сокращать свои обязательства по ядерной сделке

ООН, 11 ноября. /ТАСС/. Тегеран намерен продолжать каждые 60 дней сокращать выполнение своих обязательств по ядерному соглашению, пока оставшиеся участники договора не предпримут практические шаги для его сохранения. Об этом заявил в понедельник представитель постпредства Ирана при ООН Али Насимфар, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, посвященном сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Иран не должен, не может и не будет в одиночку нести все тяготы сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, - сказал он. - Иран решил постепенно ограничивать выполнение своих обязательств в полном соответствии с параграфами соглашения 26 и 36". "Это минимальные меры, которые Иран мог предпринять через год после выхода США из соглашения", - добавил Насимфар.

"Если остальные участники сделки вовремя не предпримут шаги для ее сохранения, Иран должен будет воспользоваться правом, данным ему параграфами 26 и 36 соглашения, чтобы каждые 60 дней дальше сокращать свои обязательства", - указал дипломат.

Он подтвердил, что "все предпринимаемые Ираном меры обратимы". "Таким образом, остающиеся участники могут либо предпринять конкретные практические шаги, чтобы сохранить договор, либо вслед за США понести всю ответственность за возможные последствия", - пояснил Насимфар.

МАГАТЭ продолжит проверки

Исполняющий обязанности генерального директора МАГАТЭ Корнел Феруцэ на заседании ГА сообщил, что "уведомил Совет управляющих агентства о возобновлении деятельности по обогащению урана на объекте в Фордо". "Агентство продолжает проверять [факты] отсутствия переключения заявленного Ираном ядерного материала [на военные цели] в соответствии с его соглашением о гарантиях, - информировал Феруцэ. - Проверки отсутствия незадекларированного ядерного материала в Иране продолжаются".

"Важно, чтобы Иран ответил по существу и в полном объеме на вопросы агентства, - добавил он. - Надеюсь, что после встречи Совета управляющих на прошлой неделе плодотворное взаимодействие со стороны Ирана приведет к прояснению всех соответствующих аспектов".

Представитель постпредства России при ООН Денис Лозинский отметил, что "профессиональный и беспристрастный подход МАГАТЭ при осуществлении проверок в Иране является залогом выполнения СВПД и обеспечения международного доверия к исключительно мирному характеру ядерной программы Тегерана". "Выправление утраченного баланса ядерной сделки является нашей общей задачей", - констатировал он.