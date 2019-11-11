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СМИ: жертвами трех взрывов на севере Сирии стали семь человек

Еще 70 ранены

ТАСС, 11 ноября. Не менее семи человек погибли и около 70 получили ранения различной степени тяжести в результате трех взрывов, прогремевших в понедельник в городе Камышлы, который расположен на северо-востоке Сирии на границе с Турцией. Об этом сообщило агентство SANA.

По его информации, практически одновременно были подорваны три заминированных автомобиля. Два из них находились на улице Эль-Вахда в центре города возле кафе и христианской церкви. Третий взорвался у торгового рынка Эль-Халь, рядом с гостиницей "Амин".

Курдские источники из коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) возложили ответственность за взрыв на террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По их данным, "спящие ячейки" ИГ заметно активизировались после турецкого вторжения на север Сирии.

Отряды СДС при поддержке международной коалиции под эгидой США очистили от банд ИГ провинции Хасеке и Ракка. В марте 2019 года был уничтожен последний форпост террористов, который находился в Эль-Багузе на восточном берегу Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор.

Теги
СирияТурцияКризис в СирииВоенная операция Турции на севере Сирии
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