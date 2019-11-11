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Президент Хорватии представила предвыборную программу

По словам Колинды Грабар-Китарович, у страны и народа нет времени для экспериментов и популизма

ЗАГРЕБ, 11 ноября. /ТАСС/. Действующая глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович озвучила основные приоритеты своей предвыборной программы в рамках избирательной гонки в преддверии президентских выборов, запланированных на 22 декабря. Об этом сообщает в понедельник национальное телевидение HRT.

По данным телеканала, Грабар-Китарович в ходе почти часового выступления перед своими сторонниками под слоганами "Президент, потому что Хорватия знает" и "Оптимизм для Хорватии" сосредоточила внимание на следующих основных пунктах: развитие страны, защита национальной принадлежности и справедливости, укрепление демократии и безопасности, сохранение общехорватского оптимизма.

По оценкам президента республики, еще пять лет назад Хорватия была поглощена экономическим и моральным кризисом. "Преобладал пессимизм, это было состояние апатии", - подчеркнула Грабар-Китарович. "Несмотря на эти трудные обстоятельства, я твердо верила, что мы знаем и должны [действовать] лучше, это я повторяла снова и снова, распространяя оптимизм", - обратила внимание глава Хорватии.

По словам Грабар-Китарович, у страны и народа нет времени для экспериментов и популизма. "Моя предвыборная программа предоставляет действия и решения в рамках полномочий, - обратила внимание президент. - Этих полномочий будет достаточно, если мы их задействуем в максимальной степени".

Президент Хорватии избирается всеобщим прямым голосованием на пять лет с правом переизбрания на один срок. Кандидатом может стать любой гражданин страны старше 18 лет. Он может баллотироваться от партии, политического объединения, группы избирателей или быть независимым кандидатом. Для участия в выборах претенденту необходимо собрать не менее 10 тыс. подписей избирателей.

Теги
ХорватияГрабар-Китарович, Колинда
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