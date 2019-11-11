ОАГ соберется в Вашингтоне 12 ноября на специальное заседание по ситуации в Боливии

ТАСС, 11 ноября. Постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) проведет 12 ноября в Вашингтоне специальное заседание после того, как президент Боливии Эво Моралес подал в отставку. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении организации.
Отмечается, что инициаторами встречи, начало которой назначено на 15:00 по вашингтонскому времени (23:00 мск), стали, в частности, Бразилия, Канада, Колумбия, США, Гватемала, Перу и Доминиканская Республика.
ОАГ - региональная международная организация, является ведущим межправительственным форумом стран Западного полушария.