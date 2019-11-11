ОАГ соберется в Вашингтоне 12 ноября на специальное заседание по ситуации в Боливии

ТАСС, 11 ноября. Постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) проведет 12 ноября в Вашингтоне специальное заседание после того, как президент Боливии Эво Моралес подал в отставку. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении организации.