США не отдают предпочтения никому из возможных кандидатов на пост президента Боливии

ТАСС, 11 ноября. Соединенные Штаты после отставки с поста президента Боливии Эво Моралеса не отдают предпочтения ни одному из возможных кандидатов на эту должность. Об этом, как в понедельник сообщило агентство Reuters , заявил на брифинге высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США.

Президент Боливии подал в отставку. Что происходит в стране?

Кроме того, США, отметил неназванный представитель Госдепа, призывают законодательные власти Боливии "лучше скорее, чем позднее", формально признать отставку Моралеса и начать гражданский процесс по восстановлению политической власти в стране.

Как указало агентство Reuters, США не считают отставку Эво Моралеса государственным переворотом в стране. "Напротив, она (отставка - прим. ТАСС) стала результатом протестов, которые показали, что народ Боливии больше не намерен терпеть игнорирование правительством воли избирателей", - приводит агентство слова сотрудника американского Госдепартамента.

Во внешнеполитическом ведомстве США также призвали уважать неприкосновенность дипломатического представительства Венесуэлы в Боливии, передало агентство France Presse. Венесуэльский посол Крисбейли Гонсалес сообщила, что в воскресенье противники Моралеса напали на здание диппредставительства. По ее данным, сотрудники посольства не пострадали.