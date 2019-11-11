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Политический кризис в Боливии
Обновлено 

США не отдают предпочтения никому из возможных кандидатов на пост президента Боливии

В Вашингтоне не считают отставку Эво Моралеса государственным переворотом

ТАСС, 11 ноября. Соединенные Штаты после отставки с поста президента Боливии Эво Моралеса не отдают предпочтения ни одному из возможных кандидатов на эту должность. Об этом, как в понедельник сообщило агентство Reuters, заявил на брифинге высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США.

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Кроме того, США, отметил неназванный представитель Госдепа, призывают законодательные власти Боливии "лучше скорее, чем позднее", формально признать отставку Моралеса и начать гражданский процесс по восстановлению политической власти в стране.

Как указало агентство Reuters, США не считают отставку Эво Моралеса государственным переворотом в стране. "Напротив, она (отставка - прим. ТАСС) стала результатом протестов, которые показали, что народ Боливии больше не намерен терпеть игнорирование правительством воли избирателей", - приводит агентство слова сотрудника американского Госдепартамента.

Во внешнеполитическом ведомстве США также призвали уважать неприкосновенность дипломатического представительства Венесуэлы в Боливии, передало агентство France Presse. Венесуэльский посол Крисбейли Гонсалес сообщила, что в воскресенье противники Моралеса напали на здание диппредставительства. По ее данным, сотрудники посольства не пострадали.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияСШАВенесуэлаПолитический кризис в Боливии
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