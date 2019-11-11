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Reuters: угроза цунами у берегов Сальвадора оказалась ложной

Ранее жителей страны призвали эвакуироваться на возвышенности

ТАСС, 11 ноября. Цунами у берегов Сальвадора не зафиксировано. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя местной организации по гражданской обороне.

По его словам, "абсолютно никаких данных" о надвигающемся цунами не поступало. Позднее американское посольство в Сальвадоре также сообщило, что активности, которая могла бы привести к стихийному бедствию, обнаружено не было.

Ранее посольство США в Сальвадоре информировало о том, что самолет Минобороны США зафиксировал возможное цунами примерно в 1 тыс. км от побережья Сальвадора и Никарагуа. После этого президент Сальвадора Найиб Букеле призвал граждан эвакуироваться на возвышенности в связи с возможной угрозой цунами, сославшись на предупреждение, выпущенное Министерством обороны США.

Теги
СШАНикарагуаСальвадорБукеле, Найиб
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