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Суд в Киеве заочно арестовал экс-главу госрегулятора энергетики Украины

Суд отменил решение первой инстанции, которая отказала в избрании такой меры пресечения

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал экс-главу Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины Дмитрия Вовка, который находится в розыске в рамках уголовного дела о скандальной формуле определения цены на уголь для электростанций (так называемая формула "Роттердам +"). Об этом сказано в сообщении Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Facebook.

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"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционные жалобы прокурора САП и избрала для бывших председателя НКРЭКУ и заместителя начальника управления энергорынка НКРЭКУ меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении. Суд отменил решение первой инстанции, которая отказала в избрании такой меры пресечения.

Ранее суд наложил арест на имущество Вовка.

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Украина
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