Суд в Киеве заочно арестовал экс-главу госрегулятора энергетики Украины

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал экс-главу Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины Дмитрия Вовка, который находится в розыске в рамках уголовного дела о скандальной формуле определения цены на уголь для электростанций (так называемая формула "Роттердам +"). Об этом сказано в сообщении Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Facebook.