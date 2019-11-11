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Политический кризис в Боливии

Парламент Боливии проведет во вторник заседание для обсуждения политического кризиса

Законодатели прилагают усилия для стабилизации ситуации в стране и проведения новых выборов главы государства, отметила вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 ноября. /ТАСС/. Верхняя палата парламента Боливии проведет во вторник внеочередное заседение для рассмотрения возможных решений политического кризиса. Как сообщила в понедельник второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, законодатели в том числе обсудят, кто должен возглавить страну после отставки Эво Моралеса с поста президента.

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"Мы созвали всех сенаторов на заседение завтра", - сказала она на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Unitel. Аньес также сообщила, что в среду пройдет заседание полного состава двухпалатного парламента.

"Мы созываем оба заседания, чтобы мы могли определить конституционный порядок передачи власти", - пояснила она. Аньес отметила, что, согласно конституции, она должна занять место спикера Палаты сенаторов, так как бывший председатель Адриана Сальватьерра и ее первый заместитель подали в отставку.

По словам Аньес, парламентарии "прилагают усилия для стабилизации ситуации в стране" и проведения новых выборов главы государства.

10 ноября Эво Моралес объявил о своей отставке с поста президента, назвав сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом. Покинуть свой пост его ранее попросили военные, оппозиция и профсоюзы. Об отставке также объявил вице-президент Альваро Гарсиа Линера.

В случае отставки президента и вице-президента страну, согласно конституции, должен возглавить председатель Палаты сенаторов, если же со своего поста уходит и он, то государство временно возглавляет председатель Палаты депутатов, но Адриана Сальватьерра и Виктор Борда тоже подали в отставку. Дальнейший порядок передачи власти не прописан в боливийских законах, однако Аньес заявила, что возьмет на себя обязанности и.о. президента, так как она должна занять место председателя верхней палаты после отставки Сальватьерры и ее первого заместителя.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в Боливии
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