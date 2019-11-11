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На форуме в Париже обсудят пути снижения международной напряженности

В дискуссиях примут участие ведущие политики и представители неправительственных организаций из более 50 стран

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Ведущие политики и представители неправительственных организаций из более 50 стран обсудят на Парижском форуме мира пути снижения международной напряженности. Дискуссионная площадка, созданная по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, открывается во вторник в современном выставочном центре Гранд-аль в парке Ла-Вилетт.

Вместе с Макроном и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в церемонии открытия примут участие главы государств и правительств, видные политики и дипломаты. Россию на форуме представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Площадка для новых инициатив

Как сообщили ТАСС организаторы, участники дискуссии в течение двух дней будут обсуждать предложения по снижению международной напряженности. Как напомнил председатель организационного комитета Жюстэн Вайс, это уже вторая встреча в таком формате. Первая состоялась ровно год назад, когда в мире отмечалось 100-летие окончания Первой мировой войны (1914-1918).

"Призвание нашего форума - открыть путь для инициатив, исходящих от гражданского общества, использовать его огромную энергию для решения острых международных проблем", - сказал он.

По словам Вайса, "это и саммит, и конференция высокого уровня, и площадка для разработки новых инициатив со стороны общественности, без участия которой невозможно решить стоящие перед миром задачи". В то же время он добавил, что "государства играют центральную роль на мировой сцене, в особенности в таких вопросах, как борьба против распространения ядерного оружия".

80 круглых столов

Участники форума проведут около 80 круглых столов, посвященных борьбе с климатическими изменениями, вопросам гендерного и социального равенства, противодействию ложной информации, функционированию интернета в современном мире и кибербезопасности.

В тематических дискуссиях от России примут участие сопредседатель российско-французского форума гражданского общества "Трианонский диалог", ректор МГИМО академик Анатолий Торкунов, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, руководитель Пушкинского музея Марина Лошак.

Инициативы России

Посол Франции в Москве Сильви Берманн сообщила журналистам, что на форуме будут представлены четыре российских проекта в сферах культуры, образования, экологии и высоких технологий. Среди них - "Рейтинг в защиту Земли", который оценивает воздействие предприятий на природные экосистемы. Посол отметила, что недавняя ратификация Россией Парижского соглашения по климату 2015 года придает актуальность этой инициативе.

Второй проект - "Искусство диалога, диалог искусств", представленный "Трианонским диалогом". Он посвящен роли культурных институтов в политических и дипломатических обменах между Россией и Францией.

Борьбе общества с опасными недугами, такими как гепатит, ВИЧ, токсикомания и туберкулез, посвящен третий проект, нацеленный на поддержку некоммерческих организаций в области здравоохранения. Четвертый проект, посвященный новым технологиям, предложила "Лаборатория Касперского", которая также является партнером форума.

По словам посла Франции, в ходе дискуссии предстоит выбрать из более чем 100 инициатив десять проектов, которые получат основную поддержку форума.

Концепция многосторонней дипломатии

Как отмечает газета Le Monde, "парижский форум должен конкретизировать концепцию многосторонности в международных отношениях", что предполагает подлинное равноправие всех партнеров на мировой сцене. Издание обращает внимание на то, что "США представлены в Париже на уровне бизнеса и неправительственных организаций, но полностью отсутствуют в списке участников на официальном уровне".

Парижский форум мира, как напомнили организаторы, является независимой ассоциацией, созданной в качестве международной дискуссионной площадки высокого уровня для ведения прямого диалога между официальными лицами и представителями гражданского общества. Среди его партнеров - Еврокомиссия, Совет Европы, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международный Комитет Красного Креста, Всемирная торговая организация, ЮНЕСКО, фонд Рокфеллера.

В первом форуме участие, по приглашению Макрона, принимали президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичСШАГерманияРоссияФранцияГутерриш, АнтониуМакрон, Эмманюэль
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