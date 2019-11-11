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СМИ: марш националистов во Вроцлаве завершился столкновениями с полицией

Как сообщила радиостанция RMF FM, пострадал один полицейский. Несколько человек арестованы

ВАРШАВА, 12 ноября. /ТАСС/. Шествие национал-патриотических и ультраправых организаций, которое ежегодно проводится в крупных польских городах по случаю Дня независимости Польши, во Вроцлаве переросло в столкновения с полицией. Об этом сообщила в понедельник радиостанция RMF FM.

Марш под названием "Чтобы Польша была Польшей" с участием нескольких тысяч человек проходил по центральным улицам города. Мэрия Вроцлава зафиксировала антисемитские лозунги, использование запрещенных фаеров и после многочисленных предупреждений распорядилась прекратить шествие.

Полиция преградила дорогу демонстрантам, которые не подчинялись требованиям разойтись и начали бросать в полицейских петарды и бутылки. Полицейским пришлось применить водометы, дубинки и слезоточивый газ.

По данным радиостанции, в результате столкновений пострадал один полицейский. Несколько человек арестованы.

Ранее аналогичный марш без серьезных инцидентов прошел в Варшаве. По информации мэрии, в нем приняли участие 47 тыс. человек.

День независимости в Польше был учрежден в 1937 году и приурочен к дате окончания Первой мировой войны, после которой в стране начался процесс перемен и восстановления государственности, возглавляемый вернувшимся из германского плена Юзефом Пилсудским. Под влиянием различных исторических событий праздник исчезал из календаря и даже на какое-то время был забыт поляками, но сейчас отмечается очень широко. В этом году Польша отмечает 101-ю годовщину обретения независимости. По этому случаю в разных городах республики прошли праздничные мероприятия, концерты и шествия.

Теги
Польша
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