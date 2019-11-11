Швейцария призвала к прекращению насилия и проведению выборов в Боливии

ЖЕНЕВА, 12 ноября. /ТАСС/. Швейцария считает, что в Боливии следует как можно скорее провести выборы, которые соответствовали бы воле населения. В заявлении швейцарского МИД, опубликованном в понедельник, говорится также о необходимости прекращения насилия в стране и соблюдения прав человека.

Внешнеполитическое ведомство "призывает к новым выборам, результаты которых должны соответствовать политической воле населения". Подчеркивается, что новые выборы следует провести "как можно скорее".

"После отставки президента [Эво] Моралеса и других политических деятелей, и учитывая нынешнюю неопределенность в связи с грабежами и разрушениями, МИД обращается ко всем сторонам с призывом отказаться от насилия", - говорится в заявлении. В свою очередь к полиции обращен призыв "обеспечить уважение прав человека".

Отмечается, что МИД Швейцарии "готов поддержать проведение новых выборов". Берн намерен продолжать сотрудничество с Боливией и "надеется делать это в мирных и стабильных условиях".