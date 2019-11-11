Боливарианский альянс для народов Америки считает переворотом отставку Моралеса

КАРАКАС, 12 ноября. /ТАСС/. Страны - участницы Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) считают государственным переворотом события в Боливии, где 10 ноября президент Эво Моралес подал в отставку, и требуют обеспечения его безопасности. Заявление объединения в понедельник разместил в Twitter глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса.

Президент Боливии подал в отставку. Что происходит в стране?

"АЛБА осуждает государственный переворот в Многонациональном Государстве Боливия и требует уважения гражданских прав, свободы и физической неприкосновенности президента Эво Моралеса". - говорится в документе.

Боливарианский альянс для народов Америки - торгово-экономическое объединение стран Латинской Америки и Карибского бассейна, созданное 14 декабря 2004 года по инициативе бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса и лидера Кубинской революции Фиделя Кастро. В настоящее время в АЛБА входят 10 стран: Венесуэла, Куба, Боливия, Никарагуа, Содружество Доминики, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада, Сент-Китс и Невис.

Моралес 10 ноября объявил о своей отставке, назвав сложившуюся в Боливии ситуацию государственным переворотом. Покинуть свой пост его ранее попросили вооруженные силы, оппозиция и профсоюзы.