Моралес призвал граждан Боливии избегать насилия при выходе из политического кризиса

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Ушедший в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес призвал в понедельник граждан страны не прибегать к насилию и решать все политические разногласия при помощи диалога.

"Я прошу мой народ с большой осторожностью и уважением заботиться о мире и не ввергать страну в насилие с группами, которые стремятся разрушить правовое государство. Мы не можем позволить начаться противостоянию между боливийскими братьями. Я призываю разрешать любые разногласия с помощью диалога и консультаций", - написал Моралес в Twitter.

Моралес 10 ноября объявил о своей отставке, назвав сложившуюся в Боливии ситуацию государственным переворотом.