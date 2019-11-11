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Политический кризис в Боливии

Моралес призвал граждан Боливии избегать насилия при выходе из политического кризиса

Ранее он объявил о своей отставке с должности президента, назвав сложившуюся в Боливии ситуацию государственным переворотом
Эво Моралес AP Photo/Juan Karita
Описание
Эво Моралес
© AP Photo/Juan Karita

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Ушедший в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес призвал в понедельник граждан страны не прибегать к насилию и решать все политические разногласия при помощи диалога.

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"Я прошу мой народ с большой осторожностью и уважением заботиться о мире и не ввергать страну в насилие с группами, которые стремятся разрушить правовое государство. Мы не можем позволить начаться противостоянию между боливийскими братьями. Я призываю разрешать любые разногласия с помощью диалога и консультаций", - написал Моралес в Twitter.

Моралес 10 ноября объявил о своей отставке, назвав сложившуюся в Боливии ситуацию государственным переворотом.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в Боливии
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