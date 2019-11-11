Посольство Аргентины в Боливии заявило, что не предоставляло убежище экс-главе МВД

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 ноября. /ТАСС/. Бывший глава МВД Боливии Карлос Ромеро не получал убежище в посольстве Аргентины в Ла-Пасе. Об этом дипломатическая миссия сообщила в понедельник в Facebook.

"Аргентина уважает право на получение убежища, которое прописано во Всеобщей декларации прав человека. Однако посольство Аргентины в Боливии сообщает, что экс-глава МВД Карлос Ромеро не получал убежище в дипмиссии", - говорится в сообщении.

В то же время аргентинская газета Clarin со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что Ромеро находится на территории посольства. Издание не уточнило, в каком статусе он там пребывает. По данным газеты, в посольстве также находится экс-министр планирования и развития Боливии Мариана Прадо.