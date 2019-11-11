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Политический кризис в Боливии

Власти Перу дадут Моралесу возможность улететь в Мексику

Президент Перу Мартин Вискарра согласился открыть воздушное пространство

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Перу Мартин Вискарра согласился открыть воздушное пространство для того, чтобы экс-президент Боливии Эво Моралес мог отправиться в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище. Об этом заявил в понедельник избранный президент Аргентины Альберто Фернандес.

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"Я выражаю благодарность президенту Перу Мартину Вискарре, потому что он разрешил открыть воздушное пространство для мексиканского самолета, чтобы он смог забрать Эво [Моралеса]", - сказал он.

По словам Фернандеса, Вискарра также "предпринял дипломатические меры, чтобы облегчить прибытие этого самолета". "Мы все еще ждем его прибытия, но я надеюсь, он прилетит в ближайшее время", - добавил политик, который вступит в должность президента Аргентины 10 декабря.

Кроме того, он выразил благодарность президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, "который пришел на помощь" боливийцам, попросившим защиты, в том числе экс-президенту. По словам Фернандеса, убежище Моралесу был также готов предоставить президент Парагвая Марио Абдо.

Теги
Моралес, ЭвоАргентинаБоливияМексикаПеруВискарра, МартинПолитический кризис в Боливии
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