Власти Перу дадут Моралесу возможность улететь в Мексику

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Перу Мартин Вискарра согласился открыть воздушное пространство для того, чтобы экс-президент Боливии Эво Моралес мог отправиться в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище. Об этом заявил в понедельник избранный президент Аргентины Альберто Фернандес.

"Я выражаю благодарность президенту Перу Мартину Вискарре, потому что он разрешил открыть воздушное пространство для мексиканского самолета, чтобы он смог забрать Эво [Моралеса]", - сказал он.

По словам Фернандеса, Вискарра также "предпринял дипломатические меры, чтобы облегчить прибытие этого самолета". "Мы все еще ждем его прибытия, но я надеюсь, он прилетит в ближайшее время", - добавил политик, который вступит в должность президента Аргентины 10 декабря.

Кроме того, он выразил благодарность президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, "который пришел на помощь" боливийцам, попросившим защиты, в том числе экс-президенту. По словам Фернандеса, убежище Моралесу был также готов предоставить президент Парагвая Марио Абдо.