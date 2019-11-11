Белый дом не пояснил Пентагону причин приостановки военной помощи Украине

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Белый дом и Госдепартамент не пояснили Министерству обороны США свое решение заморозить военную помощь Украине. Такие показания дала под присягой американским законодателям заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.

Она выступила на совместном закрытом заседании комитетов по разведке, иностранным делам, надзору и реформе нижней палаты Конгресса 23 октября. Эти слушания прошли в рамках расследований, связанных с процедурой импичмента президента Дональда Трампа, которую инициировали демократы, имеющие большинство в Палате представителей. Стенограмма слушаний была опубликована в понедельник.

Отвечая на вопрос законодателей о пояснениях со стороны Белого дома в связи с заморозкой помощи Украине, Купер отметила: "Нет, мы не получили разъяснений <...> Мы обращались в СНБ [Совет национальной безопасности при Белом доме] и в Госдепартамент. Это наши традиционные коллеги". По словам зампомощника министра обороны, исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни лишь сообщил, что "президент [США Дональд Трамп] обеспокоен по поводу Украины и предоставления Украине помощи в обеспечении безопасности". Позднее представитель Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома сказал ей, что "опасения связаны с коррупцией".

Трампа пытались переубедить

В связи с отсутствием пояснений решения о заморозке помощи, продолжила Купер, на уровне заместителей глав американских ведомств "начали высказываться опасения по поводу того, соответствует ли это законным нормам". Украина, отметила она, выполнила все требования для получения американской помощи. Как указала зампомощника министра обороны, в Пентагоне опасались, что заморозка помощи станет сигналом об "отсутствии поддержки" Украины со стороны США. Купер назвала необычными действия американских властей в этой связи.

Она пояснила, что все отвечающие за вопросы национальной безопасности сотрудники вашингтонской администрации "были едины в том, что эта помощь была крайне важна и могла содействовать <...> правительству Украины в борьбе с коррупцией". Зампомощника министра обороны подчеркнула, что они пытались донести эту мысль до Трампа.

Заседание, на котором выступала Купер, было отложено на пять часов из-за акции протеста, организованной конгрессменами-республиканцами.

Скандал вокруг Украины

В США ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы вашингтонской администрации. Как утверждают политические оппоненты президента, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена - Хантера - в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Джозеф Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в попытке переизбраться на второй срок.