СМИ: националисты Уэльса учредят комиссию по вопросу независимости от Британии

ЛОНДОН, 12 ноября. /ТАСС/. Plaid Cymru - Партия Уэльса намерена учредить комиссию, которая займется оценкой перспектив выхода региона из состава Великобритании. Об этом сообщило агентство Press Association, цитируя выдержки из предстоящей речи лидера партии Адама Прайса.

По информации агентства, во время запланированного на вторник выступления Прайс намерен заявить, что "независимость не только желаема, но на самом деле жизненно необходима", и что вопрос ее достижения "переместился с периферии в центр политических дебатов в Уэльсе".

Комиссия, которую возглавит бывший депутат Национальной ассамблеи (однопалатный парламент) Уэльса Джоселин Дэвис, проведет оценку перспектив достижения независимости этой административно-политической части королевства с точки зрения экономики и будущих отношений региона с Великобританией и Евросоюзом.

Свое заявление лидер Plaid Cymru, партии, традиционно выступающий за выход из состава Соединенного Королевства, намерен сделать в тот момент, когда половина британцев уверены, что страна может прекратить существование в своем нынешнем составе в течение ближайших 10 лет. 50% участников опубликованного на днях опроса - его провела компания Ipsos MORI - опасаются, что союз Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии в ближайшие годы распадется, так как в двух последних усиливаются сепаратистские настроения.

Одной из главных причин происходящего называется Brexit, расколовший британское общество. На состоявшемся в 2016 году референдуме по вопросу о выходе королевства из ЕС евроскептики имели преимущество в Англии и Уэльсе, тогда как жители Шотландии и Северной Ирландии в большинстве своем выступали против Brexit. По мере приближения несколько раз переносившейся даты окончательного "развода" с Евросоюзом в Шотландии все громче звучат призывы к проведению повторного референдума о получении независимости. В Северной Ирландии добиваются проведения голосования по вопросу о необходимости объединения Ольстера с Республикой Ирландия, и Уэльс, судя по всему, не намерен оказываться в стороне от этих процессов.