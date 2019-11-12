Военные будут совместно с полицией обеспечивать порядок в Боливии

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 ноября. /ТАСС/. Боливийские военные будут помогать полиции обеспечивать правопорядок в связи с обострением обстановки в стране. Об этом заявил в понедельник командующий вооруженными силами республики Уильямс Калиман.

"Командование ВС распорядилось, чтобы военные проводили совместные операции с полицией с целью избежать кровопролития", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.

Генерал Юри Кальдерон, который, как сообщила ранее газета El Deber, подал в отставку с поста командира полиции, сообщил, что сотрудники правоохранительных органов усилят патрулирование улиц совместно с военными. "Эти операции начнутся сегодня и завершатся, когда в Боливию вернется мир", - сказал он. По его словам, в ходе беспорядков "были сожжены и разграблены многие полицейские участки".

Ранее полиция Ла-Паса попросила военных о помощи, так как ее сил не хватает для борьбы с беспорядками.