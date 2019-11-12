Макрон и Трамп встретятся до саммита НАТО в Лондоне

ТАСС, 12 ноября. Президент Франции Эмманюэль Макрон поговорил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом и заявил, что они встретятся перед саммитом НАТО, который состоится в Лондоне 3-4 декабря. Об этом Макрон сообщил на своей странице в Twitter .

Макрон поставил НАТО диагноз и предостерег Россию от дружбы с Китаем

"Смерть мозга": Макрон поставил НАТО диагноз и предостерег Россию от дружбы с Китаем

"[Провел] отличный разговор по телефону сегодня с Дональдом Трампом: Сирия, Иран, НАТО. Мы обсудили многие совпадения [мнений] и встретимся до саммита НАТО в Лондоне", - говорится в сообщении.

В понедельник министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что Франция намерена вынести в центр внимания участников саммита стран НАТО в Лондоне в начале декабря вопрос о кризисе внутри НАТО, который президент страны Эмманюэль Макрон назвал "смертью мозга" организации. Генсек НАТО Йенс Столтенберг и канцлер ФРГ Ангела Меркель не согласились с оценкой Макрона о состоянии альянса.