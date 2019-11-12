США призвали к диалогу власти Китая и протестующих в Гонконге

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Властям Китая и протестующим в Гонконге необходимо проводить "искренний диалог" и проявлять сдержанность. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства США Морган Ортэгус в связи с протестами в специальном административном районе Китая.

"Соединенные Штаты с глубокой обеспокоенностью следят за ситуацией в Гонконге. Мы осуждаем проявление насилия со всех сторон, выражаем соболезнование жертвам насилия независимо от их политических предпочтений и призываем все стороны - полицию и протестующих - проявлять сдержанность. Мы повторяем призыв президента [США Дональда] Трампа к гуманному урегулированию протестов, - отметила дипломат. - Усилившаяся поляризация в гонконгском обществе подчеркивает необходимость широкого и искреннего диалога между правительством, протестующими и гражданами".

США, подчеркнула Ортэгус, "призывают правительство Гонконга полагаться на диалог с гонконгской общественностью и начать усилия по устранению основных проблем, вызывающих протесты". "Мы также призываем протестующих реагировать на усилия по налаживанию диалога", - указала представитель внешнеполитического ведомства.

По ее словам, "автономия Гонконга, его приверженность верховенству права и защите гражданских свобод являются ключом к сохранению его особого статуса, будущей стабильности и процветания Гонконга". Ортэгус призвала Пекин выполнять обязательства, взятые им в рамках китайско-британской Совместной декларации, подписанной в рамках передачи Великобританией Гонконга Китаю, включая обеспечение основополагающих прав и свобод.

В начале лета в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа студенческой молодежи выражают готовность продолжать беспорядки. В конце октября китайские власти выразили протест в связи с заявлениями американского вице-президента Майкла Пенса, в которых содержалось сочувствие демонстрантам в Гонконге.