Дипломат США сообщила, что Белый дом пытался блокировать поставку комплексов Javelin Киеву

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Руководитель Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома Мик Малвэни приостановил в конце 2017 года - начале 2018 года межведомственный процесс одобрения поставок Киеву американских противотанковых комплексов Javelin из-за опасений по поводу реакции России. Такие показания дала под присягой американским законодателям экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине, кадровый дипломат и бывший сотрудник Совета национальной безопасности при Белом доме Кэтрин Крофт.

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Она выступила на совместном закрытом заседании комитетов по разведке, иностранным делам, надзору и реформе нижней палаты Конгресса 30 октября. Эти слушания прошли в рамках расследований, связанных с процедурой импичмента президента Дональда Трампа, которую инициировали 24 сентября демократы, имеющие большинство в Палате представителей. Стенограмма слушаний была опубликована в понедельник.

Крофт напомнила, что примерно в конце 2017 года - начале 2018 года в вашингтонской администрации обсуждался процесс предоставления Киеву Javelin. "И только одно ведомство приостановило решение по этому вопросу <...> Это было АБУ", - отметила она. По словам дипломата, это было связано с опасениями возможной реакции России на эти поставки. "Как я понимаю, причины носили политический характер. На брифинге Малвэни уделял внимание российской реакции", - подчеркнула она.

Отвечая на уточняющий вопрос законодателей, Крофт указала: "Россия могла негативно отреагировать на предоставление Javelin Украине". При этом дипломат ответила положительно на вопрос, "послужил бы интересам России отказ в предоставлении Украине Javelin".

Тем не менее, продолжила Крофт, через некоторое время Малвэни снял блокировку с процесса одобрения продажи комплексов. "Меня попросили вместе с коллегой Ричардом Хукером провести брифинг для Мика Малвэни по поводу данного решения. Мы это сделали, а потом в течение одного-двух дней блокировка была снята", - подчеркнула дипломат.

В начале марта прошлого года Пентагон объявил, что Украина получит комплексы на общую сумму $47 млн, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним. В конце апреля того же года стало известно, что Украина получила это оружие.

Скандал вокруг Украины

В США разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским. Именно содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты Трампа, он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в желании избраться на второй срок.