Эво Моралес сообщил, что вылетает из Боливии в Мексику

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 ноября. /ТАСС/. Эво Моралес, подавший в отставку с поста президента Боливии, сообщил в понедельник, что вылетает в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище.

Президент Боливии подал в отставку. Что происходит в стране?

"Братья и сестры, я вылетаю в Мексику. Благодарю за бескорыстие правительство этой братской страны, которое предоставило убежище, чтобы спасти наши жизни", - написал он в Twitter.

Моралес отметил, что ему "больно покидать страну по политическим причинам". "Скоро я вернусь с новыми силами и энергией", - добавил он.

По данным газеты El Tiempo, самолет, который направили власти Мексики, чтобы забрать Моралеса, приземлился в боливийском городе Чиморе.

В новость были внесены изменения (04:50 мск) - добавлены подробности.