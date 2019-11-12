Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Боливии
Обновлено 

Эво Моралес сообщил, что вылетает из Боливии в Мексику

Он заявил, что скоро вернется в страну "с новыми силами и энергией"
Эво Моралес AP Photo/Juan Karita
Описание
Эво Моралес
© AP Photo/Juan Karita

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 ноября. /ТАСС/. Эво Моралес, подавший в отставку с поста президента Боливии, сообщил в понедельник, что вылетает в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище.

На эту тему
Президент Боливии подал в отставку. Что происходит в стране?

"Братья и сестры, я вылетаю в Мексику. Благодарю за бескорыстие правительство этой братской страны, которое предоставило убежище, чтобы спасти наши жизни", - написал он в Twitter.

Моралес отметил, что ему "больно покидать страну по политическим причинам". "Скоро я вернусь с новыми силами и энергией", - добавил он.

По данным газеты El Tiempo, самолет, который направили власти Мексики, чтобы забрать Моралеса, приземлился в боливийском городе Чиморе.

В новость были внесены изменения (04:50 мск) - добавлены подробности.

Теги
БоливияМексикаПолитический кризис в Боливии
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Боливии
Мадуро заявил, что готов отдать жизнь за Боливию и Моралеса
Президент Венесуэлы считает, что отставка лидера Боливии не означает конец его политической карьеры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС