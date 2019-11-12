Мадуро заявил, что готов отдать жизнь за Боливию и Моралеса

КАРАКАС, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник заявил, что готов отдать жизнь за Боливию и Эво Моралеса, который накануне ушел в отставку с поста главы этой страны. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Каракасе.

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Президент Боливии подал в отставку. Что происходит в стране?

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"Боливия является нашей братской страной. Мы готовы сделать все для нее. Отдать жизнь для защиты мира, демократии и законно избранного президента Эво Моралеса", - сказал он, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

Глава Венесуэлы также добавил, что отставка Моралеса не означает конец его политической карьеры.

"Это не конец. Начинается новый этап боливийской революции. Я уверен, что Эво [Моралес] вернется", - подчеркнул Мадуро.

Моралес 10 ноября объявил о своей отставке, назвав сложившуюся в Боливии ситуацию государственным переворотом.