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Политический кризис в Боливии

Мадуро заявил, что готов отдать жизнь за Боливию и Моралеса

Президент Венесуэлы считает, что отставка лидера Боливии не означает конец его политической карьеры

КАРАКАС, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник заявил, что готов отдать жизнь за Боливию и Эво Моралеса, который накануне ушел в отставку с поста главы этой страны. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Каракасе.

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"Боливия является нашей братской страной. Мы готовы сделать все для нее. Отдать жизнь для защиты мира, демократии и законно избранного президента Эво Моралеса", - сказал он, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

Глава Венесуэлы также добавил, что отставка Моралеса не означает конец его политической карьеры.

"Это не конец. Начинается новый этап боливийской революции. Я уверен, что Эво [Моралес] вернется", - подчеркнул Мадуро.

Моралес 10 ноября объявил о своей отставке, назвав сложившуюся в Боливии ситуацию государственным переворотом.

Теги
Моралес, ЭвоМадуро, НиколасБоливияВенесуэлаПолитический кризис в Боливии
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