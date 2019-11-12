КНДР обвинила США и Южную Корею в отсутствии прогресса на Корейском полуострове

ТАСС, 12 ноября. Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи (ГА), заявил, что в отсутствии прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова виноваты США и Южная Корея. Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse (AFP).

По словам Ким Сона, КНДР отказывалась от испытаний ядерного оружия и пусков межконтинентальных баллистических ракет более 20 месяцев, демонстрируя таким образом стремление к достижению мира и стабильности, которому мешают "политические и военные провокации Соединенных Штатов". Что касается Южной Кореи, то она, по словам постпреда, "играет на два фронта", организуя совместные с США военные учения, "направленные на КНДР", но при этом продолжая выступать с мирными инициативами.

12 июня 2018 года в Сингапуре президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын подписали совместную декларацию. В соответствии с ней Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В феврале 2019 года безрезультатно закончился второй саммит США и КНДР в Ханое.

5 октября представители США и КНДР встретились в Швеции, но переговоры на рабочем уровне закончились безрезультатно.