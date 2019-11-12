Власти Мексики могут предоставить Моралесу статус беженца

МЕХИКО, 12 ноября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Мексики обладает полномочиями, чтобы предоставить статус беженца Эво Моралесу, покинувшему пост президента Боливии. Об этом ведомство сообщило в обнародованном во вторник заявлении.

Боливийский политик в настоящее время находится на борту самолета мексиканских военно-воздушных сил. Ранее в понедельник Мехико решил предоставить ему политическое убежище по гуманитарным соображениям.

"Прошение на получение статуса беженца может быть подано до того, как он (Моралес - прим. ТАСС) окажется на территории страны, - говорится в заявлении МВД. - После того, как оно будет получено, проситель гарантированно не будет возвращен на родину или туда, где его жизнь, безопасность или свобода могут оказаться под угрозой". Окончательное решение по этому документу должно быть вынесено в течение 45 дней.