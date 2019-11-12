Politico: США могут связать предоставление помощи с отношением к религиозным меньшинствам

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Белый дом рассматривает возможность связать предоставление иностранной помощи той или иной стране с тем, как ее власти относятся к проживающим на территории государства религиозным меньшинствам. Об этом сообщила в понедельник газета Politico со ссылкой на свои источники в администрации США.

По их сведениям, разработка данного президентского указа находится на ранней стадии. Ожидается, что предложение будет распространяться на гуманитарную помощь, но оно может охватить и военную. Инициативу обсуждают сотрудники Совета национальной безопасности и Совета по внутренней политике при Белом доме, Госдепартамента и аппарата вице-президента. "Вице-президент [Майкл Пенс] всегда рад поддержать религиозную свободу как здесь, у себя дома, так и за рубежом", - сообщила изданию пресс-секретарь Пенса Кэти Уолдмен.

Рассматриваемое предложение может существенно изменить распределение помощи по всему миру. Источник издания сообщил, что власти изучают возможность использовать оценки Комиссии США по международной религиозной свободе. В список комиссии с "вызывающими особое беспокойство странами" входят как союзники США (в лице Саудовской Аравии), так и противники (например, Иран). При этом комиссия обеспокоена ситуацией с религиозной свободой в таких странах, как Вьетнам, Египет, Индия, Ирак, Китай и Турция. Кроме того, отмечает газета, на возможность предоставления помощи будет влиять и такой фактор, как борьба с торговлей людьми. Так как многие важные детали инициативы обсуждаются, указывает Politico, Трампа пока еще не ознакомили с ней.

В сентябре на проходившем на полях Генассамблеи ООН мероприятии, посвященном религиозным свободам, Трамп объявил, что власти США дополнительно выделят $25 млн на защиту свободы вероисповедания и религиозных объектов по всему миру. Американский лидер также призвал все страны мира уважать право на свободу вероисповедания. По его словам, "80% мирового населения живет в странах, где религиозная свобода подвергается значительной опасности или даже объявлена вне закона".