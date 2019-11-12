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Палестино-израильский конфликт

Израиль нанес удар по командиру группировки "Исламский джихад" в Газе

По данным радио Kan, Баха Абу аль-Ате убит, еще три человека получили ранения

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля нанесла в ночь на вторник удар по командиру радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

"Ночью в Газе был нанесен удар по старшему командиру "Исламского джихада" Бахе Абу аль-Ате. Он ответственен за множество терактов и ракетных обстрелов территории Израиля в последние месяцы и готовил новые нападения. Действия армии были рекомендованы начальником Генерального штаба и директором Службы общей безопасности Израиля [ШАБАК, контрразведка] и одобрены премьер-министром и министром обороны после того, как они были представлены и утверждены кабинетом безопасности Израиля", - говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху.

Государственное радио Израиля Kan сообщает со ссылкой на палестинские источники, что аль-Ата в результате ночной атаки в секторе Газа был убит, еще три человека получили ранения.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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