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Акции протеста в Гонконге

Демонстранты блокируют движение транспорта в деловом центре Гонконга

Радикалы кидают на проезжую часть мусорные баки и дорожные конусы

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 12 ноября. /ТАСС/. Антиправительственные демонстранты в Гонконге из числа студенческой молодежи во вторник продолжили уличные акции с целью устроить транспортный коллапс в мегаполисе. По свидетельству корреспондента ТАСС, в настоящее время они пытаются блокировать дороги в деловом центре города - районе Central, где сосредоточены офисы банков и финансовых компаний.

Радикалы в масках кидают на проезжую часть мусорные баки, дорожные конусы, гвозди, бьют светофоры. Полицейские наряды предпринимают попытки разогнать манифестантов и постепенно расчищают дороги от баррикад. При этом полиция воздерживается от применения слезоточивого газа из-за скопления людей в деловом центре - десятки тысяч офисных сотрудников вышли на улицы в обеденный перерыв.

Беспорядки отмечены и в других районах города, в том числе вокруг студенческих городков. Из-за транспортного хаоса отменены занятия во многих школах и университетах. Нарушено движение автобусов по десяткам маршрутов и работа метро. На одной из наземных веток радикалы бросили на рельсы посторонние предметы, из-за чего пассажирам пришлось выходить из вагонов поезда и добираться до следующей станции пешком.

С 11 ноября город охватила новая волна беспорядков, участники которых блокируют дороги в разных районах в попытке устроить транспортный коллапс. В понедельник в ходе различных инцидентов были ранены свыше 60 человек. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, включая 21-летнего учащегося колледжа, получившего огнестрельное ранение в живот. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам подчеркнула, что с помощью насилия манифестанты не добьются своих целей.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать беспорядки.

Теги
КитайАкции протеста в Гонконге
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