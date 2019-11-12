Демонстранты блокируют движение транспорта в деловом центре Гонконга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 12 ноября. /ТАСС/. Антиправительственные демонстранты в Гонконге из числа студенческой молодежи во вторник продолжили уличные акции с целью устроить транспортный коллапс в мегаполисе. По свидетельству корреспондента ТАСС, в настоящее время они пытаются блокировать дороги в деловом центре города - районе Central, где сосредоточены офисы банков и финансовых компаний.

Радикалы в масках кидают на проезжую часть мусорные баки, дорожные конусы, гвозди, бьют светофоры. Полицейские наряды предпринимают попытки разогнать манифестантов и постепенно расчищают дороги от баррикад. При этом полиция воздерживается от применения слезоточивого газа из-за скопления людей в деловом центре - десятки тысяч офисных сотрудников вышли на улицы в обеденный перерыв.

Беспорядки отмечены и в других районах города, в том числе вокруг студенческих городков. Из-за транспортного хаоса отменены занятия во многих школах и университетах. Нарушено движение автобусов по десяткам маршрутов и работа метро. На одной из наземных веток радикалы бросили на рельсы посторонние предметы, из-за чего пассажирам пришлось выходить из вагонов поезда и добираться до следующей станции пешком.

С 11 ноября город охватила новая волна беспорядков, участники которых блокируют дороги в разных районах в попытке устроить транспортный коллапс. В понедельник в ходе различных инцидентов были ранены свыше 60 человек. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, включая 21-летнего учащегося колледжа, получившего огнестрельное ранение в живот. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам подчеркнула, что с помощью насилия манифестанты не добьются своих целей.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать беспорядки.