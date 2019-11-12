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Политический кризис в Боливии
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Министр обороны Боливии подал в отставку

Хавьер Савалета также призвал кандидата в президенты Карлоса Месу не допускать эскалации конфликта
Министр обороны Боливии Хавьер Савалета EPA-EFE/Martin Alipaz
Описание
Министр обороны Боливии Хавьер Савалета
© EPA-EFE/Martin Alipaz

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Боливии Хавьер Савалета в понедельник сообщил, что принял решение подать в отставку.

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"Соотечественники, сегодня... я подаю в отставку с поста министра обороны", - сказал он в видеообращении.

Савалета отметил, что "он и главнокомандующий Вооруженных сил [подавший в отставку президент Эво Моралес] никогда не отдавали приказ солдатам и морякам поднять оружие против своего народа и никогда не отдадут". "Если теперь военные используют оружие против народа, ответственность за это будет лежать на тех, кто принял это решение", - добавил он. Ранее командующий Вооруженных сил Боливии Уильямс Калиман заявил, что военные по просьбе полиции присоединятся к обеспечению порядка на улицах.

Савалета также призвал кандидата в президенты Карлоса Месу и лидера протестов против переизбрания Моралеса Луиса Фернандо Камачо не допускать эскалации конфликта.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в Боливии
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