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США намерены помочь решить спор Токио и Сеула вокруг пакта о разведданных

Япония и США выразили обеспокоенность односторонним попыткам изменить статус-кво в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях

ТОКИО, 12 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник провел встречу в Токио с председателем комитета начальников штабов американских ВС генералом Марком Милли, в ходе которой стороны обсудили двустороннее стратегическое сотрудничество и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщило японское внешнеполитическое ведомство.

По его сведениям, Абэ и Милли выразили обеспокоенность односторонним попыткам изменить статус-кво в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Кроме того, они обменялись мнениями по поводу ситуации с ракетными запусками в КНДР и подтвердили необходимость трехстороннего сотрудничества между Токио, Вашингтоном и Сеулом.

По итогам встречи Милли заявил журналистам, что США намерены приложить усилия для решения спора между Японией и Республикой Корея вокруг договора о всеобъемлющей защите военной информации (GSOMIA), предполагающего обмен разведывательными данными между двумя странами. "Это будет темой для обсуждения там [в Южной Корее]. Так что, мы бы хотели решить вопрос до того, как истечет договор", - приводит его слова агентство Kyodo.

Договор GSOMIA был подписан в ноябре 2016 года. Он предусматривает, в частности, предоставление Южной Кореей Японии данных радаров о баллистических ракетах КНДР, а также информации гуманитарного характера, полученной от северокорейских перебежчиков. Токио в ответ делится с Сеулом полученными самолетами-разведчиками сведениями о подводных лодках КНДР, а также данными со своих спутников о подготовке Пхеньяна к ракетным пускам.

Из-за обострения двусторонних отношений с Японией на фоне ситуации с выплатами южнокорейским работникам за их принуждение к подневольному труду во время Второй мировой войны Южная Корея решила не продлевать действие договора, и срок его действия истечет 23 ноября.

Теги
ЯпонияСШАРеспублика КореяАбэ, Синдзо
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