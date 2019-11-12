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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

В США заявили, что Трамп звонил Болтону домой и жаловался на материал CNN о Черном море

В материале телекомпании говорилось, что Вашингтон приступил к подготовке шагов, необходимых для направления кораблей американских ВМС в Черное море

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп позвонил в начале года домой занимавшему на тот момент пост его помощника по национальной безопасности Джону Болтону, чтобы пожаловаться на материал телекомпании CNN, в котором говорилось, что Вашингтон приступил к подготовке шагов, необходимых для направления кораблей американских ВМС в Черное море в свете инцидента в Керченском проливе. Такие показания дал под присягой американским законодателям экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон.

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Он 30 октября выступил на совместном закрытом заседании комитетов по разведке, иностранным делам, надзору и реформе нижней палаты Конгресса. Эти слушания прошли в рамках расследований, связанных с процедурой импичмента Трампа, которую инициировали 24 сентября демократы, имеющие большинство в Палате представителей. Стенограмма слушаний была опубликована в понедельник.

"У CNN был материал, в котором говорилось - я точно не помню - это было связано со свободой судоходства в Черном море, было похоже, будто это было прямым ответом России, что это был вызов России [в свете инцидента в Керченском проливе]", - отметил американский дипломат, добавив, что операцию планировалось провести в январе. По его словам, материал телекомпании "преувеличивал масштабы ситуации" в связи с тем, что речь шла о стандартном уведомлении в рамках Конвенции Монтрё о планах ВМС США войти в Черное море. Кроме того, по его словам, турецкая сторона была проинформирована об этом намерении.

"Болтон рассказал, что президент [Трамп] позвонил ему домой и пожаловался на этот репортаж", - отметил Андерсон, отвечая на вопрос о том, как он узнал о звонке.

После того, как CNN опубликовала свой материал, Белый дом попросил ВМС США отменить операцию. "Мы встретились с Болтоном и обсудили это, и он дал понять, что президент позвонил ему, чтобы пожаловаться на этот репортаж. И, возможно, что он был удивлен, - сказал Андерсон. - Операция была отменена, но тогда мы смогли провести вторую, позднее, в феврале. Эсминец типа Arleigh Burke прибыл в Одессу в связи с пятой годовщиной вторжения в Крым".

Теги
СШАРоссияТрамп, ДональдБолтон, ДжонНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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