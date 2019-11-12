На парламентских выборах Белоруссии аккредитованы около 1 тыс. международных наблюдателей

МИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Около 1 тыс. международных наблюдателей аккредитовано в Белоруссии на выборах депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания. Такие данные опубликованы во вторник на сайте Центральной избирательной комиссии.

По данным ЦИК, наибольшее число международных наблюдателей представлено миссией от СНГ - 464 человек, среди которых 39 наблюдателей представляют Межпарламентскую ассамблею СНГ. В состав миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ вошло 337 наблюдателей, от Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) аккредитовано 83 наблюдателя. Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в настоящее время представляет 28 наблюдателей, Шанхайскую организацию сотрудничества - 17, избирательные органы иностранных государств - 21 наблюдателей. Дипломатический корпус, аккредитованный в Белоруссии, делегировал в качестве наблюдателей 42 представителей.

Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания пройдут 17 ноября. На 110 мест в нижней палате белорусского парламента претендует около 520 кандидатов. В Белоруссии насчитывается около более 6,8 млн избирателей. Во вторник начинается досрочное голосование по выборам депутатов парламента.